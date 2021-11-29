В какой серии появится Джумали в «Чукуре»?

Наш ответ:

Джумали Кочовалы появляется в 34-й серии. Старший сын Идриса отбывал срок в тюрьме, когда с его семьей жестоко расправились, а затем совершили покушение и на него. Герою приходится инсценировать свою смерть, сбежать из-под стражи и присоединиться к Ямачу. В роли Джумали в «Чукуре» предстал турецкий актер Неджип Мемили. Он появился на свет 20 мая 1980 года в городе Адана, получил высшее театральное образование в Государственной консерватории Университета Чукурова. В конце 1990-х Неджип начал работать в одном из муниципальных театров Аданы, а после завершения учебы перебрался в Стамбул.