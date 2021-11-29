В какой серии появится Дильшах в сериале «Ветреный»?

Наш ответ:

Впервые зрители увидели Дильшах в 53-й серии. Роль матери Мирана исполнила турецкая актриса Айсун Метинер. Об Айсун известно не так много – она родилась в 1972 году в Стамбуле, окончила театральный факультет Государственной консерватории Стамбульского университета. Дебют Айсун Метинер состоялся в 1996 году в британском приключенческом фильме «Миссия Шарпа» с Шоном Бином в главной роли. Турецкой актрисе досталась в нем роль Кончиты. В дальнейшем Айсун начала активно сниматься в кино и на телевидении у себя на родине.