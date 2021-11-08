В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан признается в любви?

Наш ответ:

Серкан признается Эде в любви в 12-й серии. Это событие произошло накануне отъезда героини в Италию, но, узнав о чувствах возлюбленного, она решила задержаться в Стамбуле еще на несколько месяцев. Кстати, исполнители главных ролей – Керем Бюрсин и Ханде Эрчел – стали парой не только на экране, но и в реальной жизни. Поначалу актеры отрицали наличие романтических отношений между ними, а на вопросы журналистов отвечали: «Мы – друзья». Однако после того, как папарацци подловили парочку во время отдыха на Мальдивах, скрываться больше не имело смысла.