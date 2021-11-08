Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан потеряет память?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Серкан потерял память в 29-й серии. Это произошло после того, как частный самолет, на котором герой отправился по работе в Италию, потерпел крушение. Несчастье произошло в день свадьбы Эды и Серкана – парень собирался быстро уладить бизнес-вопросы и вернуться на торжество. В пути частный самолет падает, при этом тело Серкана на месте аварии обнаружено не было. Целый год Эда и ее близкие живут в тревоге и волнении, не зная, что произошло и где находится Серкан. Однажды он неожиданно появляется в офисе в компании Селин. Выясняется, что из его памяти стерлись события последнего года, он не помнил и саму Эду, и отношения, которые их связывали.

Селин оборачивает ситуацию в свою пользу и говорит Серкану, что он и Эда были врагами.

 

