В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан поцелует Эду?

Наш ответ:

Первый поцелуй Серкана и Эды зрители увидели в 12-й серии. Серкан переборол гордость и признался девушке в своих чувствах, что, несомненно, не оставило ее равнодушной. Красивую романтическую сцену с участием героев снимали на берегу, на фоне бирюзового моря. Поклонники сериала сразу заметили необыкновенную химию между исполнителями главных ролей – Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. А перед премьерой второго сезона «Постучись в мою дверь» актеры подтвердили давние слухи, что являются парой и в реальной жизни.