В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан поцелует Эду?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Первый поцелуй Серкана и Эды зрители увидели в 12-й серии. Серкан переборол гордость и признался девушке в своих чувствах, что, несомненно, не оставило ее равнодушной. Красивую романтическую сцену с участием героев снимали на берегу, на фоне бирюзового моря. Поклонники сериала сразу заметили необыкновенную химию между исполнителями главных ролей – Ханде Эрчел и Керемом Бюрсином. А перед премьерой второго сезона «Постучись в мою дверь» актеры подтвердили давние слухи, что являются парой и в реальной жизни.

Несмотря на то что хейтеры почитали их отношения пиар-ходом, призванным поднять рейтинги шоу, Ханде и Керем до сих вместе. 

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

