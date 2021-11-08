Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан и Эда помирятся?

В какой серии «Постучись в мою дверь» Серкан и Эда помирятся?

Елена Королева 8 ноября 2021 Дата обновления: 8 ноября 2021
Наш ответ:

Отношения Серкана и Эды снова наладятся в 27-й серии. Несколькими эпизодами ранее в компании Art Life появится новое лицо – арабский принц Сеймен, бизнесмен и красавчик. Он сразу же обратил пристальное внимание на Эду, похожую, по его словам, на его бывшую жену. Серкану это не нравится. Принц начинает ухаживать за девушкой, а помогают ему в этом заинтересованные в разрыве Серкана и Эды люди – Семиха Ханым и Балджа. Последняя приглашает Серкана в ресторан, а затем хитростью проникает в его квартиру и заставляет Эду ревновать. В конечном итоге героиня выгоняет Балджу из дома Серкана и признается парню в любви.

В их отношениях наступает мир.

 

