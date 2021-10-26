В какой серии «Постучись в мою дверь» Эда узнала про беременность?

Наш ответ:

В 17-й серии создатели сериала «Постучись в мою дверь» подразнили зрителей намеками на то, что Эда беременна, но в итоге это оказалось неправдой. Когда именно героиня узнала о своей первой настоящей беременности, осталось тайной. В 40-й серии с момента ее последней встречи с Серканом прошло пять лет. Она в одиночку воспитывает ребенка, о том, что его отец – Серкан, знает лишь ограниченный круг лиц. О второй беременности Эды становится известно в конце 49-й серии – героиня рассказывает Серкану о том, что находится в интересном положении. Кстати, исполнители главных ролей Ханде Эрчел и Керим Бюрсин начали встречаться и в реальной жизни.