В какой серии поцелуются герои сериала «Гюльджемаль»?

Олег Скрынько 24 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Гюльджемаль» — турецкий мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в 2023 году. В России шоу можно смотреть в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви», а также на сайте телеканала «Домашний». Доступная версия состоит из 40 эпизодов длительностью по 45 минут каждый. В центре сюжета — молодой человек по имени Гюльджемаль. С детства подвергаясь разным испытаниям, он все-таки добился успеха, но при этом очерствел душой. Любовным интересом протагониста выступает девушка Дева. Их поцелуй показан в серии под номером 37.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гюльджемаль
Гюльджемаль драма, мелодрама
2023, Турция
0.0
