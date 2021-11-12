В какой серии «Папиных дочек» Веник вспомнил Дашу?

В первой серии десятого сезона (186-я серия) «Папиных дочек» Веник частично теряет память из-за удара током от очередного его изобретения. Это мешает ему вспомнить, какой из Васнецовых он делал предложение: Даше или Маше. На протяжении всего сезона сестры соперничают и борются за внимание Вениамина. Память возвращается к Венику в заключительной, 20-й серии десятого сезона (205-я серия сериала), после чего он вновь признается Даше в любви.
Роль Веника сыграл актер Филипп Бледный, роль Даши исполнила Анастасия Сиваева.
