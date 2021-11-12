В какой серии «Папиных дочек» Веник сделал Даше предложение?

Наш ответ:

В первой серии десятого сезона (186-я серия) «Папиных дочек» Веник просит руки и сердца Даши, но из-за потери памяти не может вспомнить, в кого именно он влюблен, сомневаясь между Дашей и Машей. В конце сезона он вспоминает, что любит Дашу, и они начинают встречаться. Затем, в 250-й серии (20-я серия 12-го сезона), Веник делает Даше предложение еще раз. Свадьба пары происходит в 270-й серии. После того как Даша и Веник в сериале стали парой, появилось множество слухов о том, что и у актеров начался роман, однако они не соответствовали действительности.