В какой серии «Папиных дочек» Даша узнает, что беременна?

Даша Васнецова узнает о своей беременности от Веника в 290-й серии (20-я серия 14-го сезона) «Папиных дочек». Все остальные персонажи воспринимают эту новость по-разному: кто-то радостно, кто-то негативно, кто-то отказывается верить, что это правда. Через девять месяцев у Даши с Веником рождается первенец – дочка Софья. Роль Даши исполнила Анастасия Сиваева. Эпизодическую роль Софьи сыграли Алина Сидорова (290-я серия), Алина Шаниязова (16-18-й сезоны) и Элина Чивелева (19-20 сезоны).
Роль Веника, отца Софьи и мужа Даши, сыграл актер Филипп Бледный.
