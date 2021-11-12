Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Папиных дочек» Даша узнает, что беременна?

В какой серии «Папиных дочек» Даша узнает, что беременна?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Даша Васнецова узнает о своей беременности от Веника в 290-й серии (20-я серия 14-го сезона) «Папиных дочек». Все остальные персонажи воспринимают эту новость по-разному: кто-то радостно, кто-то негативно, кто-то отказывается верить, что это правда. Через девять месяцев у Даши с Веником рождается первенец – дочка Софья. Роль Даши исполнила Анастасия Сиваева. Эпизодическую роль Софьи сыграли Алина Сидорова (290-я серия), Алина Шаниязова (16-18-й сезоны) и Элина Чивелева (19-20 сезоны).

Роль Веника, отца Софьи и мужа Даши, сыграл актер Филипп Бледный. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
