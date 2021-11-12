В какой серии «Папины дочки» переезжают?

Все семейство Васнецовых переезжает в городок под названием Лохово (Подмосковье) в начале 19-го сезона (371-я серия). Старт сезона совпал с ребрендингом сериала и переходом его производства к компании Yellow, Black and White. Обновленная версия «Папиных дочек» стала гораздо дороже всех предыдущих сезонов: ситком перешел от формата «телеспектакля» и конвейерного производства к кинокомедии. Если раньше одну серию снимали за один день, то теперь тратилось три. Сериал перешел к широкому использованию натурных съемок – отныне в каждой серии героев комедии можно увидеть и на открытом воздухе.
Двор Васнецовых и некоторые другие уличные сцены снимались на территории коттеджа в поселке Ларюшино (Московская область).
