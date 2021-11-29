В какой серии «Основание: Осман» появится Эртугрул?

Наш ответ:

Эртугрул Гази появляется в 28-й серии (1-й серии 2-го сезона). Отец Осман-бея возвращается из Коньи после долгого отсутствия. При этом роль Эртугрула в сиквеле исполнил не Энгин Алтан Дюзьятан, знакомый зрителям по сериалу «Возрождение: Эртугрул» (2014). В образе этого персонажа перед зрителями предстал другой актер – Тамер Йигит. Он появился на свет 1 января 1942 года в турецком городе Балыкесир. Карьера Тамера началась в 1962 году – в качестве модели он появился на обложке одного из популярных турецких журналов и привлек к себе внимание режиссеров.