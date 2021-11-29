Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Основание: Осман» появится Эртугрул?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Эртугрул Гази появляется в 28-й серии (1-й серии 2-го сезона). Отец Осман-бея возвращается из Коньи после долгого отсутствия. При этом роль Эртугрула в сиквеле исполнил не Энгин Алтан Дюзьятан, знакомый зрителям по сериалу «Возрождение: Эртугрул» (2014). В образе этого персонажа перед зрителями предстал другой актер – Тамер Йигит. Он появился на свет 1 января 1942 года в турецком городе Балыкесир. Карьера Тамера началась в 1962 году – в качестве модели он появился на обложке одного из популярных турецких журналов и привлек к себе внимание режиссеров.

Фильмография Тамера очень обширна. Среди недавних его работ – появление в одном из эпизодов сериала «Чукур» (2021).

 

Руслан Джиливдаров 21 августа 2025, 14:43
Основание Османа найти серию где углу возвращается
21 августа 2025, 14:43 Ответить
