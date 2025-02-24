В какой серии "Невского" убили Юлю?

Наш ответ:

«Невский» - один из самых популярных телесериалов на российском телевидении, который продолжает выходить по сей день. Героиню Юлю убивают в 20 серии 5 сезона, что стало важным сюжетным поворотом.



Напомним о том, что происходило в пятой части культового детектива. Главный герой Павел Семёнов привык работать быстро и решительно — от этого зависит его жизнь в криминальном спальном районе Санкт-Петербурга. Однажды он спасает дочь влиятельного бизнесмена, и тот помогает ему получить перевод в элитный Центральный район. Однако на новом месте капитан сталкивается с коллегами, далекими от его принципов. Пока Семёнов старается честно бороться с преступностью, другие ищут лишь способы наживы. Со временем он понимает, что его назначение сюда — не случайность.