В какой серии «Не родись красивой» Пушкарева красивая?

Перевоплощение Кати Пушкаревой из «серой мышки» в красавицу происходит постепенно, на протяжении всего сериала героиня меняет то прическу, то стиль, но эффектное появление в новом образе произошло в 168-й серии. Если в начале сериала Катя носила нелепые круглые очки, брекеты и одевалась в «бабушкины» вещи, то в дальнейшем сделала выбор в пользу стильных и строгих образов, линз и модной прически. Апогеем стало появление Пушкаревой в офисе Zimaletto в качестве временного директора – уже никто не мог узнать в элегантной бизнес-леди прошлую Катю.
Интересно, что многие детали образа «некрасивой» Кати в наши дни стали модным трендом – например, сочетание кроссовок с юбкой, плиссировка, юбки миди.
