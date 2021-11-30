В какой серии «Молодежки» Макеев вернется в «Медведи»?

Наш ответ:

Это произошло в 4-м сезоне, 2-й серии (122-й серии из общего количества). После долгих уговоров Макеев все же соглашается вернуться в ХК МХЛ «Медведи» в качестве тренера, а немного позднее, в 129-й серии, становится главным тренером. Денис Никифоров, исполнитель роли Сергея Макеева, в интервью признавался, что раньше был активным спортивным болельщиком – в 1990-е годы вместе с друзьями постоянно находился в фан-секторе. Для съемок в «Молодежке» актеру не пришлось учиться стоять на льду, поскольку спорт, в том числе конькобежный, всегда был частью его жизни.