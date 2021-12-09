Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии Михримах выходит замуж в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Свадьбу Михримах и Рустема зрители увидели в 99-й серии (36-й серии 3-го сезона). Единственную дочь Сулеймана и Хюррем выдают замуж за человека, который значительно старше ее самой. Так было и в реальности, согласно историческим сведениям, Михримах на момент свадьбы было 17 лет, а Рустему-паше – 46. Так же, как и сериальная героиня, настоящая Михримах не испытывала к мужу романтических чувств – это был брак, заключенный ради выгодного политического сотрудничества. Единственное, в чем создатели «Великолепного века» отступили от исторических фактов, – это в том, что до свадьбы невеста практически не знала Рустема.

В реальности паша занимался воспитанием ее братьев, а значит, Михримах была знакома с ним с детских лет.

 

