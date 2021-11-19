Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии «Кости» Бреннан родила?

В какой серии «Кости» Бреннан родила?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

На протяжении 12 лет и 12 сезонов зрители американского телесериала «Кости» следят за приключениями главной героини, судебного антрополога Темперанс Бреннан – и не только детективными, но и любовными. Полторы дюжины романов за первые пять сезонов внезапно сменились долгоиграющими отношениями с Сили Бутом, коллегой и напарником Бреннан. Несколько раз герои расходились и сходились снова, и в итоге плодом их страсти стала Кристина, маленькая дочь Сили и Темперанс, родившаяся в седьмой серии седьмого сезона. Кроме того, между десятым и одиннадцатым сезонами пара женится и ждет второго ребенка.

В двенадцатом сезоне это уже большая семья: у героев рождается мальчик по имени Хэнк, а Кристина взрослеет и идет в школу.

 

