В какой серии «Кости» Бреннан родила?

Наш ответ:

На протяжении 12 лет и 12 сезонов зрители американского телесериала «Кости» следят за приключениями главной героини, судебного антрополога Темперанс Бреннан – и не только детективными, но и любовными. Полторы дюжины романов за первые пять сезонов внезапно сменились долгоиграющими отношениями с Сили Бутом, коллегой и напарником Бреннан. Несколько раз герои расходились и сходились снова, и в итоге плодом их страсти стала Кристина, маленькая дочь Сили и Темперанс, родившаяся в седьмой серии седьмого сезона. Кроме того, между десятым и одиннадцатым сезонами пара женится и ждет второго ребенка.