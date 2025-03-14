В какой серии «Интернов» Быков вышел из комы?

«Интерны» — известный российский комедийный сериал на медицинскую тематику. Шоу выходило в 2010–2016 годах и насчитывает четыре сезона. Одним из главных героев этой истории выступает саркастичный Андрей Евгеньевич Быков, заведующий терапевтическим отделением больницы. Он также является руководителем интернатуры, поэтому именно под его взором неопытные интерны совершают нелепые ошибки и попадают в курьезные ситуации.
По сюжету Быков впадает в кому в результате аварии на мотоцикле. Оказывается, он пробыл в этом состоянии десять лет. Из комы Быков вышел в 21-й серии третьего сезона.
