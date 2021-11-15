В какой серии «Игры престолов» Арья убивает Фреев?

Убийство Фреев Арьей Старк происходит в течение двух серий сериала «Игра престолов»: в заключительной, десятой серии шестого сезона Арья сначала убивает Лотара и Черного Уолдера, бастарда Уолдера Фрея, а затем и самого Уолдера Фрея, приняв облик служанки и перерезав ему горло. В первой серии седьмого сезона она принимает облик Уолдера Фрея и убивает остальных представителей семейства, а также их приспешников, отравив их.
Таким образом осуществляется месть за произошедшее со Старками на Красной свадьбе.
