В какой серии Хюррем пропала в турецком сериале «Великолепный век»?

Это произошло в 3-м сезоне, 38-й серии (101-й серии из общего количества). Хюррем-султан стала жертвой обмана – похитители выманили ее из столицы вестью о болезни Селима. Однако послание было фальшивым, в дороге на женщину напали и похитили. Организатором похищения была Хатидже – так она отомстила хасеки за причастность к казни Ибрагима. Исчезновение Хюррем является выдумкой сценаристов – никаких исторических свидетельств о подобном инциденте не найдено. Так создатели «Великолепного века» убили сразу двух зайцев – вывели из сюжета Хатидже и обыграли замену актрисы. Начиная с четвертого сезона роль Хюррем вместо Мерьем Узерли играла Вахиде Перчин.
То, что героиня заметно постарела, обусловлено жизнью в плену.
