Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой серии Хюррем пропала в турецком сериале «Великолепный век»?

В какой серии Хюррем пропала в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Это произошло в 3-м сезоне, 38-й серии (101-й серии из общего количества). Хюррем-султан стала жертвой обмана – похитители выманили ее из столицы вестью о болезни Селима. Однако послание было фальшивым, в дороге на женщину напали и похитили. Организатором похищения была Хатидже – так она отомстила хасеки за причастность к казни Ибрагима. Исчезновение Хюррем является выдумкой сценаристов – никаких исторических свидетельств о подобном инциденте не найдено. Так создатели «Великолепного века» убили сразу двух зайцев – вывели из сюжета Хатидже и обыграли замену актрисы. Начиная с четвертого сезона роль Хюррем вместо Мерьем Узерли играла Вахиде Перчин.

То, что героиня заметно постарела, обусловлено жизнью в плену.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше