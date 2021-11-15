Меню
В какой серии «Ходячих мертвецов» вернется Рик?

В какой серии «Ходячих мертвецов» вернется Рик?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

На протяжении почти девяти лет британский актер Эндрю Линкольн играл главного героя зомби-драмы «Ходячие мертвецы» Рика Граймса. Он покинул шоу в девятом сезоне: по сюжету, находящегося на грани смерти лидера общины выживших увезла на вертолете Джадис. После этого герой отсутствовал все оставшиеся эпизоды девятого сезона, а также весь десятый сезон. О том, вернется ли персонаж в последнем, 11-м сезоне, неизвестно. Ходят слухи, что он обязательно появится в финальном эпизоде сериала.

Также существуют планы создания полнометражных фильмов об этом герое.

 

