В какой серии «Ходячих мертвецов» найдут Софию?

В какой серии «Ходячих мертвецов» найдут Софию?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

София – дочь Кэрол, девочка, впервые появившаяся в лагере возле Атланты в первом сезоне сериала. Она пропала во втором сезоне, когда убежала в лес, спасаясь от зомби на шоссе. Впоследствии героиня будет найдена в седьмом эпизоде второго сезона «Уже почти мертв». К сожалению, София окажется живым мертвецом, и героям придется ее убить. Примечательно, что в комиксе «Ходячие мертвецы» София жива до сих пор.

Дальнейшие сюжетные линии Софии из комикса в сериале разбили на двух персонажей – Кэрол и Энид (девушка, с которой у Карла завязались отношения).

 

