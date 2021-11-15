В какой серии «Ходячих мертвецов» найдут Софию?

София – дочь Кэрол, девочка, впервые появившаяся в лагере возле Атланты в первом сезоне сериала. Она пропала во втором сезоне, когда убежала в лес, спасаясь от зомби на шоссе. Впоследствии героиня будет найдена в седьмом эпизоде второго сезона «Уже почти мертв». К сожалению, София окажется живым мертвецом, и героям придется ее убить. Примечательно, что в комиксе «Ходячие мертвецы» София жива до сих пор.
Дальнейшие сюжетные линии Софии из комикса в сериале разбили на двух персонажей – Кэрол и Энид (девушка, с которой у Карла завязались отношения).
