В какой серии «Элиты» вернется Надя?

В какой серии «Элиты» вернется Надя?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Надя Шана, героиня испанского сериала «Элита», в конце третьего сезона отправляется учиться в Нью-Йорк. В четвертом сезоне становится известно, что Надя решила не возвращаться в Мадрид, однако героиню можно увидеть в сценах с видеозвонками в первых четырех сериях четвертого сезона. Кроме того, отношениям Нади и Гусмана посвящен мини-сериал «Короткие истории. Надя и Гусман», который был выпущен летом 2021 года и состоял из трех серий по 11 минут. Сериал «Элита» продлен на пятый и шестой сезоны, поэтому Надя, возможно, появится в новых сериях, выход которых запланирован на 2022 и 2023 годы.

Роль Нади сыграла актриса Мина Эль Хаммани.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

