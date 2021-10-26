В какой серии «Элиты» убьют Марину?

Меню
Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 26 октября 2021
Наш ответ:

Марину убили в 1-м сезоне, 8-й серии. Тело было обнаружено в бассейне. Мотив для убийства был у многих, однако главным подозреваемым стал Нано. Его и арестовали полицейские. Роль Марины – не первая в актерской карьере Марии Педраса. Яркую и талантливую актрису заметил в Instagram режиссер Эстебан Кресло и предложил ей прийти на кастинг в фильм «Любить». Дебют в компании таких звезд, как Наталия Тена, Пол Монен, Начо Фреснеда, оказался удачным. Вскоре после премьеры картины Марию пригласили сниматься в «Бумажном доме». Когда проект выкупил стриминговый сервис Netflix, об испанском сериале и занятых в нем актерах заговорил весь мир. В 2018 году Мария стала частью команды еще одного проекта Netflix «Элита».

И хотя ее героиня появляется только в первом сезоне, все, кто смотрел сериал, запомнили Марину надолго. 

 

