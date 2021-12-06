Меню
В какой серии «Дневников вампира» появляется Клаус?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Персонаж появляется во 2-м сезоне, 19-й серии, получившей название «Клаус». Однако самое первое упоминание о нем произошло в 9-м эпизоде этого же сезона («Катерина»). Кэтрин вспоминает о событиях, случившихся в далеком 1492 году. После переезда в Англию из Болгарии она познакомилась с самым старым вампиром по имени Клаус. Но узнав о том, что нужна ему для жертвоприношения, Кэтрин сбегает от нового знакомого. Выясняется, что Клаус разыскивал девушку на протяжении 500 лет и приехал в Мистик-Фоллс, когда узнал, что она скрывается здесь вместе с Лунным камнем.

По прибытии в город Клаусу становится известно и о существовании двойника Кэтрин – Елены.

 

