В какой серии «Чукура» убили Сену?

Героиня погибает в 60-й серии. На протяжении всего сериала Сене приходится несладко – она попадает в психиатрическую клинику, теряет ребенка, сталкивается с проблемами в личной жизни… Сценаристы «Чукура» подготовили для героини страшный финал – ее опускают в резервуар с водой, уровень которой неумолимо поднимается. Несмотря на все старания самой героини и Ямача, который пытается ее спасти, Сена умирает. Дилан Чичек Дениз, исполнившая роль Сены, в своих соцсетях трогательно попрощалась с проектом.
Актриса написала, что за два сезона работы над «Чукуром» значительно выросла в профессиональном плане, познакомилась со многими талантливым людьми и научилась у своей героини быть сильной, говорить «нет» и относиться с любовью ко всему окружающему миру.
Авторизация по e-mail