В какой общаге снимали «Универ: Новая общага»?

Съемки продолжения популярного ситкома проходили не в реальном общежитии, а в специально построенных декорациях. Если первые сезоны «Универа» снимали на заводе ЗИЛ, то «Новую общагу» – в бывших цехах Центрального конструкторского бюро тяжелого машиностроения, расположенного на территории между третьим транспортным кольцом и МКАД. По словам режиссера проекта Михаила Сторчака, съемки в декорациях удобны тем, что всегда можно выбрать нужную локацию, никуда при этом не выезжая. Например, сцены на побережье Турции, куда герои шоу отправились отмечать день рождения Антона Мартынова, тоже снимали в павильоне.
С помощью хромакея авторы «Универа» смогли создать на экране пляжную атмосферу.
