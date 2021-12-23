В какой общаге снимали «Универ: Новая общага»?

Меню
Елена Королева 23 декабря 2021 Дата обновления: 23 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки продолжения популярного ситкома проходили не в реальном общежитии, а в специально построенных декорациях. Если первые сезоны «Универа» снимали на заводе ЗИЛ, то «Новую общагу» – в бывших цехах Центрального конструкторского бюро тяжелого машиностроения, расположенного на территории между третьим транспортным кольцом и МКАД. По словам режиссера проекта Михаила Сторчака, съемки в декорациях удобны тем, что всегда можно выбрать нужную локацию, никуда при этом не выезжая. Например, сцены на побережье Турции, куда герои шоу отправились отмечать день рождения Антона Мартынова, тоже снимали в павильоне.

С помощью хромакея авторы «Универа» смогли создать на экране пляжную атмосферу.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

