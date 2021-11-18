В какой деревне снимали сериал «Жуки»?

Наш ответ:

Сюжет нового сериала «Жуки» от канала ТНТ прост и незамысловат: трое айтишников волей судьбы оказываются в отдаленной деревне, где они проходят альтернативную гражданскую службу и параллельно работают над стартапом. Следует отдать должное киношникам, которые ответственно подошли к своей задаче: вместо того чтобы снять все деревенские сцены в павильоне, они действительно выехали на поиски подходящей локации. Нужная натура была найдена ими в Калужской области, в деревеньке Нижние Подгоричи. Съемки оказались местным жителям только на руку: на какое-то время эта деревня стала центром внутреннего туризма, а многие сельчане были заняты актерами массовых сцен. Впрочем, когда год спустя группа вернулась для съемок второго сезона, члены группы были удивлены, ведь многие съемочные здания были снесены, а другие – почти полностью перестроены.