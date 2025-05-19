Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какому году происходят события в сериале "Мосгаз. Розыгрыш"

В какому году происходят события в сериале "Мосгаз. Розыгрыш"

Олег Скрынько 19 мая 2025 Дата обновления: 20 мая 2025
Наш ответ:

«Мосгаз. Розыгрыш» - новая часть сериала о майоре Черкасове. На сей раз события ретро-детектива развернулись в 1983 году.

Напомним сюжет. После проведения лотереи «Мослото» происходят два загадочных убийства — у обеих жертв находят выигрышные билеты. Майор Тимофеева вместе с коллегами берётся за расследование, к которому подключается и вышедший на пенсию майор Черкасов. След приводит их в НИИ математики и кибернетики, где молодые учёные разрабатывают методы автоматической обработки лотерейных билетов. Постепенно Тимофеева начинает подозревать, что за убийствами стоит масштабная афера: руководство «Мослото» возможно, нелегально обогащается, подбрасывая выигрышные билеты в сберкассы и получая деньги по поддельной схеме.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш детектив
2025, Россия
0.0
