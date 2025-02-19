В каком выпуске «Битвы шефов» появляется жена Ивлева?

Меню
Олег Скрынько 19 февраля 2025 Дата обновления: 19 февраля 2025
Наш ответ:

«Битва шефов» — российское кулинарное шоу, ведущим которого выступает знаменитый шеф-повар Константин Ивлев. В новогоднем выпуске, который стал доступен на телеканале «Пятница!» в конце декабря 2024 года, одной из участниц неожиданно стала телеведущая Валерия Ивлева, супруга Константина. Сам Ивлев был очень удивлен, поскольку он неоднократно отмечал, что его жена не умеет готовить. В итоге Валерия прошла отбор и оказалась в команде Рината Агзамова. Она успешно справилась с первым заданием, приготовив оливье, но второе задание провалила. Попробовав приготовленные Валерией блюда, Ивлев сказал ей отправляться домой: «Ты хорошая жена и мама, но готовить — это не твое».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва шефов
Битва шефов телешоу
2020, Россия
0.0
