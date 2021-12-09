Меню
В каком веке происходит действие в турецком сериале «Великолепный век»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Действие сериала разворачивается в XVI веке, в годы правления Сулеймана Великолепного. У большинства персонажей есть прототипы, однако далеко не всегда события на экране совпадают с событиями, произошедшими в реальности. Создатели «Великолепного века» недаром говорили о том, что исторические факты послужили источником вдохновения, но по большей части сюжет сериала является художественным вымыслом. За несоответствие историческим фактам, а также реалиям 16-го столетия авторам проекта не раз попадало от зрителей и представителей СМИ.

И все же, несмотря на это, «Великолепный век» стал популярным во всем мире и спровоцировал интерес к истории Османской империи.

 

