В каком сезоне шоу «Пацанки» появляется Хофманита?

Олег Скрынько 5 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Пацанки» — российское социальное реалити-шоу, в котором принимают участие девушки с трудной судьбой и непростым характером, выросшие без родительской любви и страдающие от непонимания со стороны окружающего мира. В ходе проекта конкурсантки при помощи профессиональных психологов и других специалистов пытаются изменить привычный образ жизни.

Хофманита — участница третьего сезона «Пацанок». Ее настоящее имя — Анна Михеева. Родилась 18 августа 1994 года в Челябинске. Михеева любит быть в центре внимания, поэтому часто совершает эпатажные поступки. Участвуя в «Пацанках», получила прозвище Барби из-за своей кукольной внешности. Михеева выбыла из шоу в самом начале из-за неподобающего поведения, но вернулась в восьмом выпуске, получив второй шанс. Окончательно покинула «Пацанок» в тринадцатом выпуске. Никнейм Хофманита взяла в 2019 году, то есть уже после участия в «Пацанках». Ныне пишет и читает рэп, а также дает концерты.

Пацанки
Пацанки телешоу
2016, Россия
0.0
