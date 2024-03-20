Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком сезоне «Битвы экстрасенсов» участвовал Константин Гецати?

Олег Скрынько 20 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Уроженец Чукотки Константин Гецати является победителем восемнадцатого сезона телешоу «Битва экстрасенсов».

Гецати является потомственным аланским магом, который завоевал популярность благодаря своей харизме и жесткости. Он родился в 1987 году. Его дед был целителем, который лечил людей травами и наложением рук, а также умел призывать духов. Гецати получил медицинское образование. Став врачом-урологом, он отправился в Москву. При этом экстрасенсорный дар проявился у него еще в возрасте 18-19 лет, когда он проходил патологоанатомическую практику в морге. Гецати начал слышать голоса покойников, которые рассказывали ему о своей смерти. В дальнейшем медиум научился по собственной воле вступать в контакт с потусторонним миром.

Дебютировав на «Битве экстрасенсов», Гецати сразу же стал фаворитом на победу в сезоне. После победы на проекте он принял участие в «Экстрасенсах: Битва сильнейших» и «Школе экстрасенсов».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов телешоу, мистика
2007, Россия
7.0
