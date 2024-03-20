В каком сезоне «Битвы экстрасенсов» участвовал Константин Гецати?

Наш ответ:

Уроженец Чукотки Константин Гецати является победителем восемнадцатого сезона телешоу «Битва экстрасенсов».



Гецати является потомственным аланским магом, который завоевал популярность благодаря своей харизме и жесткости. Он родился в 1987 году. Его дед был целителем, который лечил людей травами и наложением рук, а также умел призывать духов. Гецати получил медицинское образование. Став врачом-урологом, он отправился в Москву. При этом экстрасенсорный дар проявился у него еще в возрасте 18-19 лет, когда он проходил патологоанатомическую практику в морге. Гецати начал слышать голоса покойников, которые рассказывали ему о своей смерти. В дальнейшем медиум научился по собственной воле вступать в контакт с потусторонним миром.



Дебютировав на «Битве экстрасенсов», Гецати сразу же стал фаворитом на победу в сезоне. После победы на проекте он принял участие в «Экстрасенсах: Битва сильнейших» и «Школе экстрасенсов».