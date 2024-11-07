Меню
В каком сезоне «Адской кухни» фигурирует Рэмбо?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Адская кухня» — российское кулинарное реалити-шоу, которое является адаптацией одноименного американского проекта. Отечественная версия начала выходить в 2012 году. Александр «Рэмбо» Пушков стал победителем четвертого сезона. Кроме того, в качестве су-шефа он принял участие в спин-оффе «Адской кухни» под названием «Адский шеф». Прозвище «Рэмбо» Пушков, родившийся поселке Донской под Новочеркасском (Ростовская область), получил из-за того, что до кулинарной карьеры он был военным. Окончив строительный колледж, Пушков служил в спецназе, а затем состоял на специальной службе в Новочеркасске. После он решил стать профессиональным поваром. Несмотря на отсутствие профильного образования, ему удалось реализовать свою мечту.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Адский шеф
Адский шеф телешоу
2022, Россия
0.0
Адская кухня
Адская кухня телешоу
2005, США
7.0
