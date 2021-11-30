В каком сериале снималась Валя Карнавал?

Меню
Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Звезда TikTok сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале ТНТ «Отпуск» (2021). По сюжету, семья из Норильска в очередной раз приезжает к родственникам в Краснодарский край, чтобы провести лето на берегу моря. При этом гости и хозяева постоянно выясняют отношения друг с другом и попадают в забавные ситуации. Валя Карнавал сыграла Люсю – дочь хозяина гестхауса, в котором селятся на лето гости с севера. В девушку влюблен сын «северян» Саша, роль которого сыграл Кузьма Сапрыкин. По словам Вали, в проект ее позвали благодаря популярности в TikTok.

Девушка призналась, что при работе над ролью ей не пришлось радикально перевоплощаться, ведь героиня во многом похожа на нее саму.

 

