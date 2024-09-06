Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком порядке выходили фильмы по книгам Татьяны Устиновой?

Олег Скрынько 6 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Татьяна Устинова — популярная российская писательница, специализирующаяся на детективах с мелодраматической составляющей. На счету Устиновой уже свыше 50 романов, большинство из которых были экранизированы в формате фильмов или сериалов. Кроме того, Устинова занимается подготовкой сценариев на основе собственных произведений. Так, в 2004 году она удостоилась премии ТЭФИ в категории «Сценарист телевизионного художественного фильма/сериала» за работу над сериалом «Всегда говори “всегда”». Ниже приводим список фильмов и сериалов по книгам Устиновой:

  • 2003–2004 — «Всегда говори “всегда”»
  • 2004 — «Параллельно любви»
  • 2005 — «Близкие люди»
  • 2005 — «Седьмое небо»
  • 2005 — «Развод и девичья фамилия»
  • 2005 — «Богиня прайм-тайма»
  • 2005 — «Большое зло и мелкие пакости»
  • 2005 — «Мой личный враг»
  • 2005 — «Миф об идеальном мужчине»
  • 2005 — «Одна тень на двоих»
  • 2005 — «Подруга особого назначения»
  • 2006 — «Дом-фантом в приданое»
  • 2006 — «Запасной инстинкт»
  • 2006 — «Мой генерал»
  • 2006 — «Первое правило королевы»
  • 2006 — «Под Большой Медведицей»
  • 2006 — «Пороки и их поклонники»
  • 2006 — «Саквояж со светлым будущим»
  • 2008 — «Гений пустого места»
  • 2008 — «Пять шагов по облакам»
  • 2009 — «Закон обратного волшебства»
  • 2013 — «Сразу после сотворения мира»
  • 2014 — «На одном дыхании»
  • 2014 — «Хроника гнусных времен»
  • 2014 — «С небес на землю»
  • 2015 — «Неразрезанные страницы»
  • 2015 — «Один день, одна ночь»
  • 2015 — «Ковчег Марка»
  • 2015 — «Чудны дела твои, Господи!»
  • 2016 — «Опасные каникулы»
  • 2016 — «Призрак уездного театра»
  • 2016 — «Отель последней надежды»
  • 2016 — «От первого до последнего слова»
  • 2016 — «Вселенский заговор»
  • 2016 — «Вечное свидание»
  • 2016 — «Колодец забытых желаний»
  • 2017 — «Жизнь, по слухам, одна!»
  • 2017 — «Где-то на краю света»
  • 2017 — «Ждите неожиданного»
  • 2018 — «Селфи с судьбой»
  • 2019 — «Звезды и Лисы»
  • 2020 — «Сто лет пути»
  • 2021 — «Серьга Артемиды»
  • 2021 — «Пояс Ориона»
  • 2021 — «Персональный Ангел»
  • 2021 — «Земное притяжение»
  • 2022 — «Камея из Ватикана»
  • 2022 — «Судьба по книге перемен»
  • 2023 — «Одна тень на двоих»

Упоминающиеся фильмы и сериалы

