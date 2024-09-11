В каком порядке смотреть «Универ»?

Наш ответ:

«Универ» — российская телевизионная франшиза, созданная телеканалом ТНТ. Смотреть проекты в рамках этой вселенной лучше всего в порядке их выхода. Оригинальный ситком «Универ» насчитывает пять сезонов, которые выходили с 2008-го по 2011 год. В том же 2011 году стартовало продолжение под названием «Универ. Новая общага». Этот сериал продлился четыре сезона (2011–2018). В 2013 году в эфире дебютировал спин-офф «СашаТаня», продолжающийся до сих пор (на данный момент вышли восемь сезонов). В 2021 году вышел спин-офф «Универ: 10 лет спустя», состоящий из одного сезона. В мае 2024 года состоялась премьера спин-оффа «Универ: 13 лет спустя», а затем был анонсирован перезапуск под названием «Универ: Молодые». Действие «Молодых» будет разворачиваться в той же общаге, что и оригинальный «Универ», но главными героями станут новые персонажи.