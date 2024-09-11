Меню
В каком порядке смотреть «Универ»?

11 сентября 2024
Наш ответ:

«Универ» — российская телевизионная франшиза, созданная телеканалом ТНТ. Смотреть проекты в рамках этой вселенной лучше всего в порядке их выхода. Оригинальный ситком «Универ» насчитывает пять сезонов, которые выходили с 2008-го по 2011 год. В том же 2011 году стартовало продолжение под названием «Универ. Новая общага». Этот сериал продлился четыре сезона (2011–2018). В 2013 году в эфире дебютировал спин-офф «СашаТаня», продолжающийся до сих пор (на данный момент вышли восемь сезонов). В 2021 году вышел спин-офф «Универ: 10 лет спустя», состоящий из одного сезона. В мае 2024 года состоялась премьера спин-оффа «Универ: 13 лет спустя», а затем был анонсирован перезапуск под названием «Универ: Молодые». Действие «Молодых» будет разворачиваться в той же общаге, что и оригинальный «Универ», но главными героями станут новые персонажи.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Универ. Молодые
Универ. Молодые комедия
2025, Россия
0.0
Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя комедия
2024, Россия
9.0
Универ. 10 лет спустя
Универ. 10 лет спустя комедия
2021, Россия
0.0
СашаТаня
СашаТаня комедия
2013, Россия
7.0
Универ. Новая общага
Универ. Новая общага комедия
2011, Россия
0.0
Универ
Универ комедия
2008, Россия
0.0
