В каком городе снимают сериал «Молодежка»?

Основные съемки сериала о хоккейной команде «Медведи» проходили в Подольске. Одной из главных локаций стал ледовый дворец «Витязь», в котором снимались сцены тренировок и состязаний. А моменты бракосочетаний снимались в старинной усадьбе Ивановское, расположенной на берегу реки Пахры – кстати, здесь же, в Подольске, регистрируются реальные пары. Однако создатели сериала не хотели привязывать события «Молодежки» к какому-то конкретному городу, им важно было создать собирательный образ российской провинции.
Поэтому в каждой серии можно увидеть специально снятые общие планы целого ряда городов – Твери, Ульяновска, Рязани и многих других.
