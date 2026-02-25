В каком городе снимали сериал «Счастье с доставкой»?

Судя по доступной информации о мелодраме «Счастье с доставкой» (2026), премьера которой состоялась на телеканале «Россия 1» 14 февраля 2026 года, съемки проходили в Москве и Московской области. Сюжет разворачивается вокруг жизни главной героини в городе, где она сталкивается с предательством подруги и начинает новую жизнь, работая репетитором.
Главная героиня — преподаватель колледжа Екатерина, чья жизнь оказывается на грани краха, когда в город возвращается ее давняя подруга Зоя. Михаил, муж Кати, влюбляется в Зою и покидает семью. Теперь Катя в одиночку выплачивает его кредит. Кроме того, Катя теряет работу. Дочь Маша вынуждена работать официанткой в ночном клубе. Девушка влюбляется в местного бармена и беременеет от него. Парень отказывается от ребенка и настаивает на аборте. Чтобы раздобыть денег, Катя устраивается репетитором. В дальнейшем она знакомится с хозяином ресторана Сергеем Завьяловым, в которого влюбляется. Однако Зоя снова хочет помешать счастью Кати.
