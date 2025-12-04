В каком городе снимали сериал "Обнальщик"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 декабря 2025 Дата обновления ответа: 4 декабря 2025

«Обнальщик» — российский сериал, премьера которой состоялась в 2025 году.

Синопсис гласит:

«Обнальщик» — это криминальная драма, действие которой происходит в 2013 году на Дальнем Востоке. Молодой IT-гений Леша мечтает о стажировке в Китае, но вынужден бежать с семьёй от бандитов. Его отец, находясь в отчаянии, узнаёт о криптовалютной разработке сына и втягивает их обоих в опасный преступный бизнес. Теперь им предстоит столкнуться с тюрьмой, предательством и смертельным риском.

В каком городе снимали сериал «Обнальщик»

Восьмисерийный «Обнальщик» снимали в Приморском крае. Главной локацией стал стилизованный китайский квартал, который специально возвели в Находке. Продюсер Татьяна Серебренникова объяснила, что это место идеально помогло визуально интегрировать азиатскую действительность в российскую. Для массовых сцен привлекли местных жителей — одни играли продавцов, другие изображали покупателей 2013 года, создавая живой фон для действия.

Обнальщик
