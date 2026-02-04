В каком городе снимали сериал "Мистер Ноготь"?

В каком городе снимали сериал "Мистер Ноготь"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 февраля 2026 Дата обновления ответа: 4 февраля 2026

«Мистер Ноготь» — отечественная комедия, стартовавшая на канале СТС в 2026 году.

Места съемок сериала «Мистер Ноготь»

Сериал «Мистер Ноготь» снимали в городе Ярославле.

Съёмки сериала стартовали весной 2025 года, и места для них были выбраны не случайно, подчеркнув главный конфликт истории — столкновение эпох.

Ярославль, с его подлинной атмосферой провинциального города, стал основной натурной площадкой. Уютные улицы и старинные трамваи создали идеальный живой фон, на котором разворачивается история. Процесс съёмок вызвал большой интерес у горожан: местные жители с любопытством наблюдали за работой съёмочной группы, а многие из них приняли участие в массовых сценах, добавив кадрам особую, аутентичную атмосферу реальной жизни.

Для создания интерьеров, в том числе и ключевого пространства — салона красоты, где происходит перерождение героини, съёмочная группа переместилась в Москву. Таким образом, в самом процессе производства отразилась идея сериала: ярославская натурная подлинность соединилась с московскими декорациями, чтобы рассказать историю о поиске себя на стыке традиций и современности.

О чем сериал:

События сериала разворачиваются вокруг мастера-краснодеревщика Семаги. Когда то он был легендой, создав самую маленькую матрёшку в стране, но теперь его цех закрыт, а былой талант никому не нужен. В собственной семье он тоже чувствует себя лишним: жена строит карьеру, а дочь подросток считает отца устаревшим «скуфом».

В поисках нового смысла и заработка Семага решается на отчаянный шаг — вместе с другом Антохой он открывает маникюрный салон. Он уверен: если его руки умели вытачивать тончайшие узоры по дереву, то и с ногтями справятся. Однако первый же рабочий день оборачивается шоком. Вместо привычной тишины столярной мастерской его ждёт шумный мир, наполненный непривычными запахами, жужжанием аппаратов и потоком откровенных женских разговоров. Перед бывшим мастером встаёт вопрос: сможет ли он перестроиться и найти своё место в этой новой, совершенно чуждой ему «вселенной».

