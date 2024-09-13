Меню
В каком городе снимали сериал «Иванько»?

Олег Скрынько 13 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Иванько» — российский комедийный сериал, производством которого занимается телеканал ТНТ. Шоу стартовало в 2020 году и на данный момент насчитывает два сезона (38 эпизодов). Натурные сцены снимались в Ярославле, где по сюжету и разворачиваются действие. Однако остальной материал снимался в Москве в студийных павильонах. Там, в частности, была обустроена квартира заглавной героини. По словам исполнительницы этой роли Лины Миримской, съемки продлились довольно долго, но в Ярославль творческая команда «съездила всего на пару дней». Несмотря на это, в сериале появляются некоторые достопримечательности Ярославля — например, Даманский остров. Также там были запечатлены улицы, подъезды и прочие городские объекты.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иванько
Иванько комедия
2020, Россия
0.0
