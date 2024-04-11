Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком городе происходят события сериала «Неукротимая Неупокоева»?

Олег Скрынько 11 апреля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Действие детективного сериала «Неукротимая Неупокоева» разворачивается в неназванном современном российском провинциальном городе. Согласно задумке создателей, конкретное место действия непринципиально, поскольку это собирательный городской образ. Впрочем, учитывая, что съемки прошли в Костроме, можно предположить, что именно в этом городе разворачиваются показанные в шоу события.

Сериал «Неукротимая Неупокоева» состоит из одного сезона, насчитывающего восемь эпизодов. Премьера состоялась в 2022 году. По сюжету преуспевающая юрист Зоя Неупокоева оказывается отвергнута своим начальником Романом, которому она сама сделала предложение. После пропадают племянники Зои. Чтобы их отыскать, она обращается за помощью к следователю Денису. В прошлом она бросила его ради того, чтобы сделать карьеру в Москве. Зоя осознает, что совершила ошибку, оставив Дениса.

