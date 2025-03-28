Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году вышел сериал «Универ»?

В каком году вышел сериал «Универ»?

Олег Скрынько 28 марта 2025 Дата обновления: 28 марта 2025
Наш ответ:

«Универ» — известный российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ и в дальнейшем положивший начало целой телевизионной вселенной. Шоу дебютировало в эфире 25 августа 2008 года. В итоге проект получил пять сезонов. Заключительная серия стала доступна 19 мая 2011 года. Общее количество эпизодов — 255.

В дальнейшем мир «Универа» расширился за счет ряда спин-оффов. 10 октября 2011 года начал выходить «Универ. Новая общага». 3 июня 2013 года состоялась премьера спин-оффа «СашаТаня». 6 декабря 2021 года стартовал сиквел «Универ. 10 лет спустя». 13 мая 2024 года был представлен еще один сиквел — «Универ. 13 лет спустя». Наконец, 10 марта 2025 года состоялась премьера перезапуска «Универ. Молодые».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Универ. Молодые
Универ. Молодые комедия
2025, Россия
0.0
Универ. 13 лет спустя
Универ. 13 лет спустя комедия
2024, Россия
9.0
Универ. 10 лет спустя
Универ. 10 лет спустя комедия
2021, Россия
0.0
СашаТаня
СашаТаня комедия
2013, Россия
7.0
Универ. Новая общага
Универ. Новая общага комедия
2011, Россия
0.0
Универ
Универ комедия
2008, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше