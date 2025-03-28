В каком году вышел сериал «Универ»?

В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO

Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии

Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей

«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ

У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему

«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»

«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»

Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3