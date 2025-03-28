В каком году вышел сериал «Универ»?

«Универ» — известный российский комедийный сериал, выходивший на телеканале ТНТ и в дальнейшем положивший начало целой телевизионной вселенной. Шоу дебютировало в эфире 25 августа 2008 года. В итоге проект получил пять сезонов. Заключительная серия стала доступна 19 мая 2011 года. Общее количество эпизодов — 255.
В дальнейшем мир «Универа» расширился за счет ряда спин-оффов. 10 октября 2011 года начал выходить «Универ. Новая общага». 3 июня 2013 года состоялась премьера спин-оффа «СашаТаня». 6 декабря 2021 года стартовал сиквел «Универ. 10 лет спустя». 13 мая 2024 года был представлен еще один сиквел — «Универ. 13 лет спустя». Наконец, 10 марта 2025 года состоялась премьера перезапуска «Универ. Молодые».
Авторизация по e-mail