В каком году вышел сериал «Моя прекрасная няня»?

Наш ответ:

«Моя прекрасная няня» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале СТС 27 сентября 2004 года. Шоу насчитывает шесть сезонов, последний из которых выходил с декабря 2005 года по октябрь 2006 года. Спустя два года шоу вернулось на экраны в формате седьмого сезона, который получил название «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы». Шоу является отечественной адаптацией американского ситкома «Няня» (1993-1999). Оригинальный проект состоит из шести сезонов. Создатели российской версии изначально задумывали сделать пять сезонов, но популярность среди зрителей побудила их сначала продлить сериал на шестой сезон, а затем и на седьмой, сценарий которого отчасти является оригинальным.



Заглавную роль в «Моей прекрасной няне» сыграла Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни 29 мая 2024 года. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, обнаруженная у актрисы в 2019 году.