Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году вышел сериал «Моя прекрасная няня»?

В каком году вышел сериал «Моя прекрасная няня»?

Олег Скрынько 4 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Моя прекрасная няня» — российский комедийный сериал, премьера которого состоялась на телеканале СТС 27 сентября 2004 года. Шоу насчитывает шесть сезонов, последний из которых выходил с декабря 2005 года по октябрь 2006 года. Спустя два года шоу вернулось на экраны в формате седьмого сезона, который получил название «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы». Шоу является отечественной адаптацией американского ситкома «Няня» (1993-1999). Оригинальный проект состоит из шести сезонов. Создатели российской версии изначально задумывали сделать пять сезонов, но популярность среди зрителей побудила их сначала продлить сериал на шестой сезон, а затем и на седьмой, сценарий которого отчасти является оригинальным.

Заглавную роль в «Моей прекрасной няне» сыграла Анастасия Заворотнюк, ушедшая из жизни 29 мая 2024 года. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, обнаруженная у актрисы в 2019 году.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня комедия, мелодрама
2004, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше