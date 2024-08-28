Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году умер Михаил Круг?

В каком году умер Михаил Круг?

Олег Скрынько 28 августа 2024 Дата обновления: 28 августа 2024
Наш ответ:

Михаил Круг, известный российский шансонье, погиб 1 июля 2002 года. Он был застрелен в своем доме в Твери.

Трагедия произошла в ночь на 1 июля. Михаил Круг вместе с семьей вернулся домой после выступления. Примерно в 2:30 ночи в дом ворвались вооруженные преступники, которых, как позже выяснилось, застала врасплох сестра его жены, находившаяся в гостях. Преступники начали стрелять, и одна из пуль попала в Михаила Круга, когда он пытался защитить своих близких. Он был ранен в грудь и доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Позже было установлено, что нападение было заказным, хотя мотивы остаются до конца не выясненными. В 2008 году один из участников преступления был убит, а другой признался в убийстве Михаила Круга, утверждая, что они изначально не планировали его убивать, а только хотели ограбить.

