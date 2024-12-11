Меню
В каком году снимали сериал "Персональный ассистент"?

В каком году снимали сериал "Персональный ассистент"?

11 декабря 2024
Наш ответ:

"Персональный ассистент" — новый российский сериал, премьера которого состоялась 2 декабря 2024 года. Работа над проектом началась в 2020 году, но вскоре съемки пришлось приостановить, и производство завершили лишь в начале 2024-го.

Главная героиня, Ольга Богомолова, работает ассистентом главы крупной строительной компании «Воронков Групп», Вадима Воронкова. Она знает о своем начальнике больше, чем кто-либо, и обладает властью разрушить его жизнь, если захочет. У Ольги есть серьезные причины для мести, связанные с личной трагедией. Однако со временем она сталкивается с непростым выбором: довести задуманное до конца или простить Воронкова и изменить свое отношение к нему. Чем все завершится зрители узнают в грядущих сериях.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Персональный ассистент
Персональный ассистент драма, мелодрама, детектив
2024, Россия
0.0
