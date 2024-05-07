Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году происходят события в сериале "Операция Карпаты"?

Олег Скрынько 7 мая 2024 Дата обновления: 7 мая 2024
Наш ответ:

Действие сериала разворачивается в 1949 году в Карпатах, в тот самый период, когда активность террористов-бандеровцев на данной территории достигает своего пика опасности.

Журналист Юрий Ельцов и его друг, следователь Игорь Анохин, расследуют ограбление балерины. Ельцов обращается за помощью к брату Игорю, бывшему начальнику МУРа, чтобы узнать о причастности к ограблению работника аппарата ЦК. В это же время в Ереване происходит ограбление банка, организованное Ястребом, который использует Махаона. Попытавшись разобраться в этой схеме, Юрий сталкивается с опасностью. Вместе с братом и Анохиным они делают все, чтобы раскрыть дело.

Премьера популярного отечественного сериала состоялась на стриминге wink 25 апреля 2024 года.

