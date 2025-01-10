Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком году происходят события в сериале "Дети перемен"?

Олег Скрынько 10 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дети перемен» - отечественный телесериал 2024 года, который полюбился широкой аудитории благодаря точному воссозданию лихих девяностых. Основные события сериала происходят в 1995 году.

Главными героями повествования являются три брата: Петр, Юра и Руслан, которым довелось взрослеть в непростые девяностые годы. Этот период связана с глубоким экономическим кризисом, захлестнувшим всю Россию после распада СССР. Кроме того, возрос уровень преступности, из-за чего простые люди не могли чувствовать себя в безопасности. У главных героев разные отцы, но одна мать, которая делает все возможное, чтобы сыновья получали все необходимое. Все меняется, когда братья начинают грезить о быстрой наживе и попадают в серьезные неприятности.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дети перемен
Дети перемен драма
2024, Россия
0.0
